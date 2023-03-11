Появились кадры с места пожара в цехе по производству пластика в Подмосковье

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 31

Цех по производству пластика практически полностью охвачен огнем. На месте работают пожарные расчеты.

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; Telegram / МЧС России; 5-tv.ru

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Пожарные продолжают борьбу с огнем, охватившем цех по производству пластика в поселке Колюбакино Московской области. Кадры с места происшествия опубликовало МЧС РФ.

На кадрах видно — цех практически полностью охвачен огнем. На месте работают пожарные расчеты.

Пожар вспыхнул ночью 11 марта. Площадь возгорания — пять тысяч квадратных метров. Также произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Известно, что в 2:35 мск огонь был локализован.

Сведений о пострадавших не поступало. Прокуратура уже взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара.

Ранее, писал 5-tv.ru, пожар произошел на коксогазовом заводе в Подмосковье.

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