Захарова сравнила позиции США по суверенитету Сербии и БиГ с раздвоением личности

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Дипломат напомнила, что Вашингтон еще в 2008 году признал независимость непризнанного Косова и нарушил этим целостность Сербии, а теперь будто переобулся.

Захарова сравнила позиции США по суверенитету Сербии и БиГ с раздвоением личности

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Взгляды Госдепартамента по суверенитету Сербии, а также Боснии и Герцеговины (БиГ) похожи на психиатрический диагноз — раздвоение личности. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она прокомментировала заявление руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса, где отмечалось, что США стоит на стороне суверенитета, территориальной целостности и сохранении многоэтнического характера БиГ, а также будет «привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать ее институты и Дейтонское мирное соглашение».

Помимо этого в Госдепе отметили, что Вашингтон не согласен со словами президента Республики Сербской Милорада Додика, в которых он якобы пытался подорвать позиции Конституционного суда БиГ и несколько раз грозил отделением Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) от БиГ.

«Невероятно. Нед, попробуйте поменять БиГ на Сербия, Республика Сербская на Косово, Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244 и получите диагноз — раздвоение личности», — заявила дипломат.

Также Захарова напомнила, что несмотря на решение Совета безопасности ООН, Вашингтон еще в 2008 году признал независимость непризнанного Косова и тем самым нарушил территориальную целостность и суверенитет многонациональной Сербии.

В январе в МИД РФ указали, что в обострении отношений между Косово и Сербией существенную роль играют США и Евросоюз. По словам замглавы внешнеполитического ведомства Александра Грушко, власти Косово взяли курс на эскалацию при поддержке «кураторов». 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент Сербии Александр Вучич пожаловался на жесткое давление Запада.

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