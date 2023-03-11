«Ничего не исправить»: Григорий Лепс признался, что делал пластическую операцию

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 131

Григорий Лепс рассказал о своей операции по пересадке волос

«Ничего не исправить»: Григорий Лепс признался, что делал пластическую операцию

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Знаменитость считает, что многое в его внешности уже ничем не исправишь.

Российский певец Григорий Лепс сделал громкое признание. По его словам, он прибегал к помощи пластических хирургов. Об этом сообщает KP.RU.

По словам артиста, он сделал себе операцию по пересадке волос. Известно, что такая процедура могла обойтись ему в 170 тысяч рублей.

«А так ничего уже не исправить», — иронично заметил певец.

Кстати, слухи о том, что Лепс сделал некие манипуляции со своим лицом начали ходить накануне его юбилея, где-то в июне прошлого года. На одном из светских выходов артист появился абсолютно обновленным, тогда поклонники решили, что их кумир что-то точно сделал со своими лицом. По мнению экспертов, дающих комментарии СМИ, Лепс мог сделать блефаропластику (коррекция век) и подтяжку овала лица. Как пишет KP.RU, на это знаменитость мог потратить более полумиллиона рублей. Однако сам исполнитель эту информацию не подтверждает.

Недавно Лепс рассказал, что в его жизни появилась возлюбленная, которая моложе него на 30 лет. Также он признался, что влюблен и счастлив. Но личность избранницы пока предпочитает держать в тайне.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, с кем встречается и как живет Лепс после развода.

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