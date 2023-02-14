«Не брошу и не перестану»: с кем встречается и как живет Лепс после развода

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Иван Лесюк
Иван Лесюк Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 38

Григорий Лепс отказался завязать с алкоголем и признался в новой влюбленности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Григорий Лепс перешел на вино. Почему певец, несмотря на скандалы, не хочет совсем отказываться от алкоголя, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Григорий Лепс признался, что после резонансной драки в Санкт-Петербурге так и не бросил пить. Чем закончилась очередная поездка музыканта в Северную столицу? Правда ли, на этот раз певец посещал не бары, а музеи? И что за женщина покорила сердце разведенного артиста? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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Два месяца назад эти кадры облетели всю страну. Григорий Лепс и его директор избили мужчину возле бара, в котором отдыхали. Конфликт якобы произошел из-за того, что петербуржец Дмитрий не захотел играть с артистом в нарды на десять тысяч долларов. Певец не смог смириться с отказом и вышел из себя.

«Совершенно четкие показания Дмитрия, что нос сломал ему именно Лепс первым же ударом», — отметил адвокат потерпевшего Евгений Хейфиц.

За несколько часов до драки Лепс вел себя вызывающе во время выступления. Он сломал микрофон о сцену и бросил свои очки в музыкантов.

Лепсу удалось загладить вину. Он извинился перед зрителями и помирился с потерпевшим. Певец возместил моральный и физический вред. В итоге Дмитрий забрал свое заявление из полиции.

«В Санкт-Петербурге хорошо встречают. Публика менее избалована, чем в Москве, скажем так. И чуть-чуть добрее, может быть», — ответил Григорий Лепс.

На днях артист снова посетил Северную столицу. Первым делом он поспешил не в бар, а в музей. Музыкант любовался картинами и общался с художниками. Многие даже решили: певец захотел вернуться к занятиям живописью, ведь он неплохо пишет в стиле абстракционизма. Но исполнитель опроверг эти слухи.

«Я занимаюсь музыкой, больше пока ничем. У меня есть несколько проектов, которые не связаны с моей профессиональной деятельностью», — поделился певец.

Поклонники были уверены: после случившегося Григорий Лепс больше не будет рисковать своей карьерой и завяжет с алкоголем. Однако певец признался, что не собирается бросать пить.

«Нет, а зачем? У меня всегда был здоровый образ жизни. А кто сказал, что это вредит? Я знал массу людей, которые умерли в 30 от инфаркта, не выпив ни одного бокала вина. И в чем разница?» — рассуждает Григорий.

О проблемах Лепса с алкоголем в шоу-бизнесе знают давно. Певец уже пробовал бросить пить, но после развода с Анной Шаплыковой пустился во все тяжкие. СМИ писали: музыкант несколько дней не выходил из запоя и был в неадекватном состоянии. Даже потребовалась помощь психиатров. А вскоре у него случился гипертонический криз.

«Кое-кто на Западе считает, что я пьяница и наркоман. Не хочу разочаровывать людей. Так и есть! Пить не брошу, курить не перестану», — заявил Лепс.

Григорий заявляет, что сейчас он в полном порядке. И даже отказался от крепких напитков в пользу красного вина.

«Когда я не пью, у меня все утренние пробуждения в общем и целом идеальны», — рассказал исполнитель.

К тому же, по словам звезды, он уже не одинок и влюблен в очаровательную женщину.

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«Я уже старый. Есть одна женщина, да», — открыл секрет Григорий.

«А чему удивляться? Лепс не монах, никакой обет не давал. У него на себе нет пояса верности. Естественно, он здоровый мужик в расцвете сил, ему нужна женщина, постоянная женщина. Я думаю, честно говоря, Лепс лукавит, у него там не одна», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

Имя возлюбленной артист не раскрывает. Но говорит: ему не важны достаток и статус избранницы. Главное, чтобы она была с ним на одной волне.

«Любовь такая штука… Как-то приходит сама по себе и сама по себе уходит», — считает Лепс.

Поклонники рады, что у певца налаживается личная жизнь и надеются, что ради любимой Григорий откажется от вредных привычек.

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