«Не брошу и не перестану»: с кем встречается и как живет Лепс после развода

Григорий Лепс перешел на вино. Почему певец, несмотря на скандалы, не хочет совсем отказываться от алкоголя, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Григорий Лепс признался, что после резонансной драки в Санкт-Петербурге так и не бросил пить. Чем закончилась очередная поездка музыканта в Северную столицу? Правда ли, на этот раз певец посещал не бары, а музеи? И что за женщина покорила сердце разведенного артиста? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Два месяца назад эти кадры облетели всю страну. Григорий Лепс и его директор избили мужчину возле бара, в котором отдыхали. Конфликт якобы произошел из-за того, что петербуржец Дмитрий не захотел играть с артистом в нарды на десять тысяч долларов. Певец не смог смириться с отказом и вышел из себя.

«Совершенно четкие показания Дмитрия, что нос сломал ему именно Лепс первым же ударом», — отметил адвокат потерпевшего Евгений Хейфиц.

За несколько часов до драки Лепс вел себя вызывающе во время выступления. Он сломал микрофон о сцену и бросил свои очки в музыкантов.

Лепсу удалось загладить вину. Он извинился перед зрителями и помирился с потерпевшим. Певец возместил моральный и физический вред. В итоге Дмитрий забрал свое заявление из полиции.

«В Санкт-Петербурге хорошо встречают. Публика менее избалована, чем в Москве, скажем так. И чуть-чуть добрее, может быть», — ответил Григорий Лепс.

На днях артист снова посетил Северную столицу. Первым делом он поспешил не в бар, а в музей. Музыкант любовался картинами и общался с художниками. Многие даже решили: певец захотел вернуться к занятиям живописью, ведь он неплохо пишет в стиле абстракционизма. Но исполнитель опроверг эти слухи.

«Я занимаюсь музыкой, больше пока ничем. У меня есть несколько проектов, которые не связаны с моей профессиональной деятельностью», — поделился певец.

Поклонники были уверены: после случившегося Григорий Лепс больше не будет рисковать своей карьерой и завяжет с алкоголем. Однако певец признался, что не собирается бросать пить.

«Нет, а зачем? У меня всегда был здоровый образ жизни. А кто сказал, что это вредит? Я знал массу людей, которые умерли в 30 от инфаркта, не выпив ни одного бокала вина. И в чем разница?» — рассуждает Григорий.

О проблемах Лепса с алкоголем в шоу-бизнесе знают давно. Певец уже пробовал бросить пить, но после развода с Анной Шаплыковой пустился во все тяжкие. СМИ писали: музыкант несколько дней не выходил из запоя и был в неадекватном состоянии. Даже потребовалась помощь психиатров. А вскоре у него случился гипертонический криз.

«Кое-кто на Западе считает, что я пьяница и наркоман. Не хочу разочаровывать людей. Так и есть! Пить не брошу, курить не перестану», — заявил Лепс.

Григорий заявляет, что сейчас он в полном порядке. И даже отказался от крепких напитков в пользу красного вина.

«Когда я не пью, у меня все утренние пробуждения в общем и целом идеальны», — рассказал исполнитель.

К тому же, по словам звезды, он уже не одинок и влюблен в очаровательную женщину.

Извинился и возместил ущерб: Григорий Лепс примирился с избитым петербуржцем

«Я уже старый. Есть одна женщина, да», — открыл секрет Григорий.

«А чему удивляться? Лепс не монах, никакой обет не давал. У него на себе нет пояса верности. Естественно, он здоровый мужик в расцвете сил, ему нужна женщина, постоянная женщина. Я думаю, честно говоря, Лепс лукавит, у него там не одна», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

Имя возлюбленной артист не раскрывает. Но говорит: ему не важны достаток и статус избранницы. Главное, чтобы она была с ним на одной волне.

«Любовь такая штука… Как-то приходит сама по себе и сама по себе уходит», — считает Лепс.

Поклонники рады, что у певца налаживается личная жизнь и надеются, что ради любимой Григорий откажется от вредных привычек.