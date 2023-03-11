Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон спустя восемь лет брака

|
Полина Долгова
Полина Долгова 270

За это время в браке родилось трое детей.

Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон спустя восемь лет брака

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков обвенчался с режиссером Анной Матисон. Эту радостную новость актер сообщил в Instagram* и опубликовал снимки с таинства.

«Уже восемь лет вместе! Фото с венчания», — отметил артист.

Фото с венчания Сергея Безрукова и Анны МатисонФото с венчания Сергея Безрукова и Анны Матисон. Фото: Instagram* / s_bezrukov

Анна Матисон и Сергей Безруков в браке с 11 марта 2016 года. Их свадьба была скромной, без привлечения внимания общественности. Друзья актера рассказывали в интервью, что узнали об этом из сообщений на телефоне. Супруги воспитывают троих общих детей: Марию, которой шесть лет и четырехлетнего и годовалого Василия.

Читайте также

«Мы — обычные люди»: как Ирина и Сергей Безруковы общаются после развода

Также Безруков признавался журналистам в интервью, что они хотят усыновить ребенка еще одного ребенка, когда подрастет их младший мальчик.

У Сергея Безрукова также есть внебрачные дети, о которых он ничего не рассказывает. Артист отмечал, что он содержит детей с рождения. Но дочь Александру и сына Ивана, он не собирается показывать публике, чтобы «кому-то что-то доказать».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Безрукова высказалась о воспитании девушек, которые уходят в эскорт. Она заявила, что достойная девушка, которая имеет уважение к себе никогда не станет этим заниматься.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:25
Париж в огне: французы снова вышли на улицы с протестами из-за пенсий
18:03
Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон спустя восемь лет брака
17:55
Попал на миллион: на Сергея Шнурова подали в суд
17:40
В США назвали главные ошибки Запада на Украине
17:26
Восьмилетний мальчик погиб в Донецке при обстреле ВСУ
17:13
Использует женщину, как мишень: психолог объяснила, почему Гуф доводит свою жену

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
Прощай, ЗРК: армия РФ уничтожила британскую технику на Украине
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео