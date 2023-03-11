Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон спустя восемь лет брака

Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков обвенчался с режиссером Анной Матисон. Эту радостную новость актер сообщил в Instagram* и опубликовал снимки с таинства.

«Уже восемь лет вместе! Фото с венчания», — отметил артист.

Фото с венчания Сергея Безрукова и Анны Матисон. Фото: Instagram* / s_bezrukov

Анна Матисон и Сергей Безруков в браке с 11 марта 2016 года. Их свадьба была скромной, без привлечения внимания общественности. Друзья актера рассказывали в интервью, что узнали об этом из сообщений на телефоне. Супруги воспитывают троих общих детей: Марию, которой шесть лет и четырехлетнего и годовалого Василия.

Также Безруков признавался журналистам в интервью, что они хотят усыновить ребенка еще одного ребенка, когда подрастет их младший мальчик.

У Сергея Безрукова также есть внебрачные дети, о которых он ничего не рассказывает. Артист отмечал, что он содержит детей с рождения. Но дочь Александру и сына Ивана, он не собирается показывать публике, чтобы «кому-то что-то доказать».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Безрукова высказалась о воспитании девушек, которые уходят в эскорт. Она заявила, что достойная девушка, которая имеет уважение к себе никогда не станет этим заниматься.

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