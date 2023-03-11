Ефременкова рассказала, что потратит деньги покойной матери на подарки детям

С таким подарком дети смогут на протяжении всей жизни сохранять связь с бабушкой.

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала о том, что ее умершая мать завещала некий подарок близнецам, рожденным Юлией от ее мужа Мондезира Свет-Амура. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Оказалось, что незадолго до своей смерти бабушка оставила 50 тысяч рублей на новогодний подарок своим внукам. Однако вскоре умерла. Юлия долго думала, что же сделать с этими деньгами, однако решила, что они должны пойти на благое дело и оставить след в памяти детей.

Как раз в этот момент Ефременкова думала о том, когда крестить малышей. Время пришло, и они с супругом решили, что деньги покойной бабушки нужно потратить на крестики. Ведь именно этот подарок останется для них на всю жизнь как напоминание о любимой бабушке.

Напомним, в конце января пенсионерке резко стало плохо по дороге из поликлиники в такси. Ей вызвали скорую и увезли в больницу в Подмосковье. В один из дней женщина перестала разговаривать и самостоятельно есть. Первого февраля она скончалась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ефременкова пожаловалась на серьезную проблему после смерти бабушки.

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