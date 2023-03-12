Не простила? Почему старшая дочь Олега Табакова не пришла на его похороны

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Рита Миронова
Рита Миронова 65

Старшая дочь Олега Табакова Александра не пришла на его похороны из-за обиды

Не простила? Почему старшая дочь Олега Табакова не пришла на его похороны

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

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Великого актера не стало 12 марта 2018 года. Какие отношения с дочерью были у него в последние годы жизни?

Актер Олег Табаков умер от тяжелых последствий онкологии 12 марта 2018 года. На похороны тогда пришли много человек, но все же не было среди них старшей дочери Александры. Она не пришла проводить отца в последний путь, потому что не смогла простить его предательства, пишет StarHit.ru.

В 1994 году Табаков ушел из семьи ради любовницы Марины Зудиной. В браке у пары родилось двое детей, а двое взрослых от предыдущего брака перестали с ним общаться. И если спустя годы сын Антон смог простить отца, то Александра так и не смогла переступить через себя и даже уволилась из театра, потому что папа якобы обделял ее ролями, а своей любовнице давал все самое лучшее.

Развод родителей и отношения отца с новой женой были настолько сильным ударом для девушки, что она даже пыталась покончить с собой. На похороны отца Александра, как и ее мать, не явилась. Обе не смогли закрыть глаза на то, как Табаков поступил с ними.

«Я не люблю предательства. Оно не подразумевает даже измену, нет. Предательство — гораздо глубже. Я расстаюсь сразу с предателями, будь это подруги, мужья или еще кто-то», — говорила однажды первая жена Табакова Людмила Крылова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жизнь первой жены Олега Табакова изменилась до неузнаваемости.

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