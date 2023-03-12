Это был день рождения: новые подробности задержания сына депутата Госдумы по делу об убийстве

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 333

В пресс-службе ХК «Сочи» заявили, что не знают о задержании Артема Иванюженкова

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Сразу после трагедии Артему Иванюженкову удалось скрыться с места. По факту случившегося проводится проверка.

Появились подробности инцидента, произошедшего в Подмосковье с участием сына депутата Госдумы Артема Иванюженкова. Как стало известно 5-tv.ru, убийство произошло ночью в кафе, где Иванюженков отдыхал со своей компанией. Под утро за их стол подсела другая компания, и под утро между ними произошел конфликт.

Как предполагает следствие, 23-летний мужчина умер после ножевого ранения из-за потери крови. Иванюженков с места происшествия скрылся. В пресс-службе хоккейного клуба, за который играет Артем, сообщили, что не видели хоккеиста уже две недели и ничего не знают о произошедшем.

«Первый раз слышу про это. У команды сейчас выходные», — рассказал Владимир Самохин в беседе с 5-tv.ru.

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ruАртем — младший сын депутата Бориса Иванюженкова. Профессионально занимается хоккеем и уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. В 2020 году Артем, находясь за рулем иномарки, насмерть сбил велосипедиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье семейное застолье закончилось братоубийством.

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