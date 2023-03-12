Три человека пострадали в огненном ДТП в Ингушетии — видео
Три человека пострадали в Ингушетии после столкновения Range Rover и Skoda
Фото, видео: Telegram / МЧС Республики Ингушетия; 5-tv.ru
Автомобили столкнулись на 573-м километре федеральной трассы «Кавказ» возле села Барсуки.
Огненное ДТП в Ингушетии. Две иномарки столкнулись на федеральной трассе «Кавказ».
От удара одна из машин вылетела в кювет и загорелась.
Когда на место прибыли пожарные, от автомобиля практически ничего не осталось. Другая иномарка врезалась в отбойник.
Несмотря на тяжесть аварии, погибших нет. Три человека получили травмы.
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