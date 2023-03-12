Автомобили столкнулись на 573-м километре федеральной трассы «Кавказ» возле села Барсуки.

Огненное ДТП в Ингушетии. Две иномарки столкнулись на федеральной трассе «Кавказ».

От удара одна из машин вылетела в кювет и загорелась.

Когда на место прибыли пожарные, от автомобиля практически ничего не осталось. Другая иномарка врезалась в отбойник.

Несмотря на тяжесть аварии, погибших нет. Три человека получили травмы.