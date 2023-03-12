Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 марта

Астролог Ксения Шахова рассказала, какие изменения будут ожидать всех знаков зодиака на следующей неделе, в период убывающей Луны.

Овен — гороскоп на неделю

Дорогие Овны, на этой неделе полезно поберечь нервы и провести антистрессовую терапию. Найдите возможность полностью расслабиться и побыть в одиночестве. Например, на природе. Понаблюдать за весенним цветами с весенним ружьем. Снизить напряжение от внешних раздражители поможет йога-терапия и умиротворение музыка.

Телец — гороскоп на неделю

Дорогие Тельцы, на этой неделе у вас будет возможность максимально реализоваться в сфере IT-технологий, участвовать в общественной и политической деятельности, научных конференциях или организовать свой собственный круглый стол. Интерес вызывает астрология и все, что связано с определенными мирами — космосом, космонавтики, астрономии и небом. Высоко желания привносить свой собственный вклад в общественные начинания. Это время перемен, время обновлений и состояние драйва, некой внутренней приподнятое.

Близнецы — гороскоп на неделю

Дорогие Близнецы, на этой неделе происходит раскрытие вашего профессионального потенциала, сосредоточение на личных амбициях, фундаментальных целях и больших проектах. Потребность в самоутверждении, собственной значимости и социальной иерархии. Вам по силам роль организатора, руководителя, ответственной личности У вас получится отлично с этим справиться.

Рак — гороскоп на неделю

Дорогие Раки, на этой неделе стоит обратить внимание на большие проекты и долгосрочную перспективу. Ключ к успеху лежит в области международного сотрудничества, преподавания, туризма, юриспруденции, науки, импорта или экспорта. Повышение авторитета происходит благодаря вашей мудрости и знаниям.

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Лев — гороскоп на неделю

Дорогие Львы, на этой неделе вы разрешаете вопросы, касающиеся платежей, наследства, кредитов, алиментов, страхования. Идет повышение жизнеспособности. Ваше глубокое проникновение в суть вещей, раскрытие эмоциональной природы и сексуальности. Вы отличаетесь к источнику ресурсов и других людей. Это отличный период для налаживания контакта с теми, с кем вы давно хотели найти взаимодействие и точки контакта.

Дева — гороскоп на неделю

Дорогие Девы, пробуждение природы вызывает у вас стремление создавать красоту, приходить к компромиссам с другими людьми, гармонизировать отношения с окружающими. Даже отстаивать справедливость получается в мягком, благодушном ключе. Активизируются общественные и культурные деятельности. Это весьма позитивное время для вашей как совместной деятельности с другими людьми, так и самостоятельного проявления.

Весы — гороскоп на неделю

Весы на этой неделе заняты выстраивание правильной системы питания, организации и распорядка дня, что, впрочем, способствует оздоровлению организма и повышению работоспособности. Вы не утомляемы! Верным окажется выбор работников сферы услуг и персонала, а также врачей. Если вы сами связаны с этими деятельностями, то у вас есть отличный шанс выгодного трудоустройства.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов наступает время заняться построением любовных и романтических отношений, повышения сексуальности. Все это способствует чувствительным романам, нежности, раскрытию вашей природы. Удовольствие принесут развлечения, шоппинг, спортивные и зрелищные мероприятия, посещение театра или шоу-программы. Впрочем, если вы заняты в этих областях, то вы сможете организовать свое собственное хорошее мероприятие.

Стрелец — гороскоп на неделю

Дорогие Стрельцы, ваша семейная жизнь и домашний уклад наполнены идиллией и поддержкой со стороны близких. Это ли не повод заняться благоустройством своего гнездышка, создать ремонт или хотя бы задуматься об этом, обновить обстановку? На этой неделе усиливаются качества домовитости, ваша гостеприимность и душевность.

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Козерог — гороскоп на неделю

Дорогие Козероги, вы находите удовольствие в общении, поездках и обучения. Включенность в информационные потоки, новостные каналы. Даже сплетни позволяют вам быть в курсе последних тенденций. Можно пройти курс ораторского мастерства или записаться в автошколу.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев период удовлетворенности финансовой сферой. По крайней мере, чуть лучше, чем было ранее. Это время хороших перспектив, когда выгоду можно извлекать из плодов своего труда и творчества, а также приумножать имеющиеся капиталы, имеющиеся способности. В этом случае денежный поток обещает быть стабильным. Это хорошее время для раскрытия своего мастерства.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам решения личного характера принимаются легко, быстро и способствуют новым начинания.м Можно ожидать активного развития процессов в подсознании и интуиции. Создавайте и транслируйте во внешнее пространство желаемый образ лучшей версии себя.

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