Названа актриса, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Для 64-летней американки это ее первая номинация на «Оскар».

Кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» выиграла Джейми Ли Кертис за участие в создании картины «Все везде и сразу».

Для 64-летней американки это ее первая номинация на «Оскар». Карьеру Джейми Ли Кертис начала 70-х, на ее счету свыше 80 картин . Известность пришла к артистке после исполнения роли в культовом триллере Джона Карпентера «Хэллоуин» (1978 год).

Церемония вручения наград киноакадемии проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Ранее 5-tv.ru писал, кто получил Оскар за лучшую мужскую роль второго плана.