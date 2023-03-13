Названа актриса, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана
Джейми Ли Кёртис завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана
Фото: CAROLINE BREHMAN / ТАСС
Для 64-летней американки это ее первая номинация на «Оскар».
Кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» выиграла Джейми Ли Кертис за участие в создании картины «Все везде и сразу».
Для 64-летней американки это ее первая номинация на «Оскар». Карьеру Джейми Ли Кертис начала 70-х, на ее счету свыше 80 картин . Известность пришла к артистке после исполнения роли в культовом триллере Джона Карпентера «Хэллоуин» (1978 год).
Церемония вручения наград киноакадемии проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
Ранее 5-tv.ru писал, кто получил Оскар за лучшую мужскую роль второго плана.
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