Фильм «На Западном фронте без перемен» получил четыре «Оскара»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 234

«На Западном фронте без перемен» снят по мотивам романа Эриха Марии Ремарка. Это уже третья по счету экранизация произведения великого автора.

Фильм «На Западном фронте без перемен» получил четыре «Оскара»

Фото: Кадр из к/ф «На Западном фронте без перемен», реж. Эдвард Бергер, 2022 г.

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Оператор-постановщик Джеймс Френд получил премию Американской киноакадемии за работу над антивоенной драмой «На Западном фронте без перемен». Всего картина получила девять номинаций на «Оскара».

Также это «Лучший международный полнометражный фильм», и — кроме того — фильм отмечен наградами в категориях «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший оригинальный саундтрек».

Джеймс Френд снимал сериалы «Патрик Мелроуз», «Ваша честь», «Виктория». Его конкурентом Френда был знаменитый мастер с двумя золотыми статуэтками на счету и 18-ю номинациям Роджер Дикинс («Побег из Шоушенка, «Чтец», «Игры разума»). В 2008 году Дикинса номинировали дважды — за картины «Старикам тут не место» и «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». Но сегодня не его день.

«На Западном фронте без перемен» снят по мотивам романа Эриха Марии Ремарка. Это уже третья по счету экранизация произведения великого автора. Ее называют самой мрачной и тяжелой из всех существующих. Стоит отметить, операторская работа здесь не слишком претенциозна, однако она сконцентрирована на эпичных сценах сражений и эпизодах жестокости войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брендан Фрейзер появился на церемонии «Оскара».

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