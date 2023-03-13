В Казахстане начали выпускать пластиковые карты «Мир»

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Игорь Рязов
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Банк ВТБ Казахстан начал выпускать пластиковые карты «Мир»

В Казахстане начали выпускать пластиковые карты «Мир»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Прежде в республике выпускали только цифровые карты российской платежной системы. Теперь можно получить и физическую версию.

В Казахстане начали выпускать пластиковые карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ Казахстан. Прежде жители и гости республики могли оформить только цифровые версии карт «Мир».

«Мы фиксируем стабильный спрос на карты „Мир“ в Казахстане со стороны розничных клиентов, по ним регулярного совершаются транзакции. В основном пользователи расплачиваются с помощью карт в поездках в Россию, оплачивают ими образовательные и IT-сервисы», — уточнили в банке.

Пополнить баланс карты можно несколькими способами: через устройства самообслуживания и кассы банка, терминалы QIWI и Yurta, со своего расчетного счета в мобильном приложении, переводом с другой карты «Мир» или счета стороннего банка по реквизитам.

С помощью карты «Мир» можно получать переводы от пользователей этой платежной системы из других банков, совершать онлайн-покупки и проводить платежи. За рубежом она позволяет оплачивать товары и снимать деньги в банкоматах, поддерживающих прием карт «Мир».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с помощью карт «Мир» скоро можно будет расплачиваться смартфоном. Привычные бесконтактные платежные инструменты оказались недоступны из-за санкций.

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