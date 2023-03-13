Сервисы подписок заставят напоминать россиянам о приближающейся дате оплаты

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 32

Законопроект даст гражданам возможность отписаться от онлайн-кинотеатра или музыкального стриминга, за который он платит по причине забывчивости.

Сервисы подписок заставят напоминать россиянам о приближающейся дате оплаты

Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass

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Сервисы подписок заставят напоминать россиянам о приближающейся дате оплаты. Как сообщает «Коммерсантъ», такой законопроект внесут в Госдуму до конца весенней сессии — до 30 июля.

Законодательная инициатива затронет онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминги, площадки с видеоиграми и другие сервисы, работающие по подписочной модели. В случае принятия законопроекта они будут обязаны рассылать пользователям push-уведомления или электронные письма с предупреждением о планируемом списании денег за подписку.

«Новые нормы разрабатывались год, и исходно предполагалось, что уведомления должны будут включать возможность моментальной отписки. Из-за опасений индустрии, что механизм приведет к оттоку подписчиков, законопроект смягчили, но даже его новая версия не устраивает участников рынка», — отмечает издание со ссылкой на источники.

В некоторых компаниях опасаются, что принятие законопроекта лишит их «спящих подписчиков». Так называют клиентов, которые забыли отказаться от услуг сервиса и продолжают платить. При этом многие уже уведомляют пользователей об окончании подписки и будущем списании средств за нее.

К слову о сервисах подписки, ранее 5-tv.ru сообщал, что Microsoft может купить Netflix за 190 миллиардов долларов.

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