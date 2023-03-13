«МамашаВагаши»: молодая жена Петросяна Брухунова празднует день рождения

|
Полина Долгова
Полина Долгова 129

Татьяне Брухуновой исполняется 34 года, а наследнику 75-летнего Петросяна всего три

«МамашаВагаши»: молодая жена Петросяна Брухунова празднует день рождения

Фото: Instagram* / bruhunova

Читайте нас в: Дзен Новости

Ровно три года назад женщина родила наследника Вагана Петросяна в свой праздник.

В этот день свой день рождения празднует молодая «светская львица» и жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Свои 34 звезда встречает вместе с сыном, которому сегодня исполняется три года. Девушка опубликовала милый пост в Instagram*.

«34 и 3! Наш общий день навсегда!» — написала Брухунова в сети и сопроводила фото тегом «мамашаВагаши».

Под постом уже собрались подписчики, которые поздравляют женщину и ее малыша.

Фото: Instagram* / bruhunova

«Здоровья вам и Вагаше»;

«С днем рождения! Подарок на всю жизнь!»;

«Мочка уха выше брови — умный малыш!» — пишут пользователи.

Читайте также

Молодая жена Петросяна удивляет экстравагантными нарядами: на кого похожа?

Жена комика Евгения Петросяна уже 34-летняя Татьяна Брухунова родила первенца в марте 2020 года. Юмористу тогда исполнилось 75 лет, и новорожденный малыш стал большой радостью для супругов. Они с удовольствием воспитывают уже трехлетнего Вагана, которому это имя дали в честь отца Петросяна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая жена Петросяна ответила на неудобный вопрос про сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:48
Что общего между внезапным крахом банков в США и Великой депрессией — прогноз политолога
14:42
Ампутация будет: врачи назвали главную опасность операции для Костомарова
14:39
У трехлетнего сына Брухуновой и Петросяна заметили неожиданную особенность: «Она выше!»
14:25
В Кремле отреагировали на желание Зеленского переименовать Россию в Московию
14:09
Патрушев отверг подрыв «Северных потоков» украинцами и напомнил о спецназе англосаксов
14:04
Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Кадыровым

Сейчас читают

«Там проклятый лес»: выжившие солдаты ВСУ рассказали об ужасах под Кременной
Башкирская чиновница и ее друг сутки пролежали мертвыми в интересной обстановке
Плохая актриса: логопед объяснила, зачем Харрис прячется за образом «дурочки-хамелеона»
Подполковник раскрыл схемы сверхприбылей Запада по поставке оружия ВСУ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео