«МамашаВагаши»: молодая жена Петросяна Брухунова празднует день рождения

Ровно три года назад женщина родила наследника Вагана Петросяна в свой праздник.

В этот день свой день рождения празднует молодая «светская львица» и жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Свои 34 звезда встречает вместе с сыном, которому сегодня исполняется три года. Девушка опубликовала милый пост в Instagram*.

«34 и 3! Наш общий день навсегда!» — написала Брухунова в сети и сопроводила фото тегом «мамашаВагаши».

Под постом уже собрались подписчики, которые поздравляют женщину и ее малыша.

Фото: Instagram* / bruhunova

«Здоровья вам и Вагаше»;

«С днем рождения! Подарок на всю жизнь!»;

«Мочка уха выше брови — умный малыш!» — пишут пользователи.

Жена комика Евгения Петросяна уже 34-летняя Татьяна Брухунова родила первенца в марте 2020 года. Юмористу тогда исполнилось 75 лет, и новорожденный малыш стал большой радостью для супругов. Они с удовольствием воспитывают уже трехлетнего Вагана, которому это имя дали в честь отца Петросяна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая жена Петросяна ответила на неудобный вопрос про сына.

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