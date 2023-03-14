В Госдуме готовят законопроект об изъятии земель под транспортную инфраструктуру

В Госдуме готовят законопроект об изъятии земель под остановки общественного транспорта, переходы и трамвайные пути.

Сейчас участки забирают только под строительство дорог, а инфраструктуры это не касается. И зачастую развитие города в буквальном смысле упирается в исторические здания.

Особенно актуальна эта проблема для Петербурга, убедился Василий Михеев.