В Госдуме готовят законопроект об изъятии земель под транспортную инфраструктуру
Это позволит строить остановки общественного транспорта, переходы и трамвайные пути.
Фото, видео: globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
В Госдуме готовят законопроект об изъятии земель под остановки общественного транспорта, переходы и трамвайные пути.
Сейчас участки забирают только под строительство дорог, а инфраструктуры это не касается. И зачастую развитие города в буквальном смысле упирается в исторические здания.
Особенно актуальна эта проблема для Петербурга, убедился Василий Михеев.
Читайте также
-6° 761 мм рт. ст.
86%
86%
75.46
-0.48 80.61
0.21
-0.48 80.61
0.21
Нашли ошибку?