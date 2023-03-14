В Госдуме готовят законопроект об изъятии земель под транспортную инфраструктуру

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Это позволит строить остановки общественного транспорта, переходы и трамвайные пути.

Фото, видео: globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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В Госдуме готовят законопроект об изъятии земель под остановки общественного транспорта, переходы и трамвайные пути.

Сейчас участки забирают только под строительство дорог, а инфраструктуры это не касается. И зачастую развитие города в буквальном смысле упирается в исторические здания.

Особенно актуальна эта проблема для Петербурга, убедился Василий Михеев.

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