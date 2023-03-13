Зачел речь и сбежал от вопросов: Байден попытался успокоить американцев после краха банков

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 60

Байден попытался успокоить американцев после краха банков

Зачел речь и сбежал от вопросов: Байден попытался успокоить американцев после краха банков

Фото: www.globallookpress.com /IMAGO/Saquan Stimpson / CNP /Med

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Власти США решили не спасать обанкротившейся Silicon Valley Bank. Доллары будут печатать просто так?

Президент США Джо Байден обратился к американцам на фоне закрытия Silicon Valley Bank и попытался убедить их в безопасности банковской системы США.

О банкротстве американского банка Silicon Valley Bank стало известно на днях. Кредитно-финансовая организация закрылась менее чем двое суток. После того как банк сделал неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики стали массово снимать сбережения со счетов.

Позже выяснилось, что американские власти не собираются выкупать Silicon Valley Bank. Министр финансов Джанет Йеллен отметила, что эта ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда власти США спасали многие банки, чтобы поддержать и защитить экономику страны.

Также президент США заверил американцев, что все банковские депозиты доступны им при необходимости. Помимо этого, власти США хотят ужесточить регулирующие нормы, чтобы сократить угрозы банкротства крупных банков, как в случае с SVB. Джо Байден выразил уверенность, что американских налогоплательщиков не будет потерь из-за ситуации с банкротством банка.

Со слов хакера и криптотрейдера Петра Левашов, более известного как Peter Severa, проблемы у банка наблюдались довольно давно. Он считает, что организация уже пару месяцев испытывала дефицит баланса, но это долгое время это скрывалось.

После того как Байден дочитал свою речь, он неуклюже сбежал от журналистов и не стал отвечать на вопросы.

Ранее 5-tv.ru писала, что общего между внезапным крахом банков в США и Великой депрессией — прогноз политолога. Банкротство Silicon Valley Bank и закрытие Signature Bank произошло в США на фоне давно предсказанного стране дефолта. Усугубляет ситуацию снижение спроса на доллары из-за политики Вашингтона.

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