Банкротство Silicon Valley Bank и закрытие Signature Bank произошло в США на фоне давно предрекаемого стране дефолта. Усугубляет ситуацию снижение спроса на доллары из-за политики Вашингтона.

Ситуация с внезапным банкротством американского Silicon Valley Bank и последующее закрытие Signature Bank похожа на времена Великой депрессии в прошлом веке. Об этом 5-tv.ru сообщил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Ситуация с падением банков на территории США, конечно, очень настораживает. Действительно, во многом она похожа на ситуацию, которая имела место в прошлом веке. Великая депрессия началась с падения акций, а завершилась несколькими годами тотального общемирового экономического кризиса. Сегодня мы видим серьезное беспокойство во всем мире в связи с падением роли доллара», — отметил Павел Данилин.

Усугубляет положение доллара и то, что США вместе с Евросоюзом заняли крайне агрессивную и неконструктивную политику в отношении России, добавил эксперт. Во-первых, фактическая кража части золотовалютных резервов РФ подорвала доверие к банковской системе США со стороны других стран. Во-вторых, Россия оказалась вынуждена действовать в обход западных банков, что вывело значительную часть долларов из обращения.

«Запрос на доллары резко снижается. А это, между прочим, — та самая основа, на которой зиждется все могущество США. И не надо забывать, что США каждый год висят фактически над дефолтом. Они имеют грандиозный внешний долг — он оценивается в несколько ВВП страны и является фактически неоплатным. Очевидно всем, что он будет копиться и копиться, пока как лавина не покатится и не подомнет под себя американскую экономику. Поэтому, конечно, есть некоторые сигналы, которые могут быть сравнимы с теми, что были 100 с лишним лет назад», — подытожил Павел Данилин.

Как в США лопнули два банка подряд

В пятницу, 10 марта, в США внезапно лопнул 16-й по размеру банк в стране — Silicon Valley Bank (SVB). Его банкротство уже признали вторым по размеру в истории американских коммерческих банков и крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года. SVB появился 40 лет назад и обслуживал преимущественно техно-стартаперов Кремниевой долины — давал им кредиты на развитие перспективных бизнесов. Выкупить его сейчас хочет миллиардер Илон Маск.

Утром 13 марта стало известно о крахе нью-йоркского Signature Bank. Он пользовался популярностью у владельцев криптовалют. Американские регуляторы закрыли кредитную организацию, не дожидаясь объявления о банкротстве. Руководство банка отстранили, вкладчикам пообещали компенсации. Правда, не всем — некоторым акционерам и держателям необеспеченного долга защиту не предоставят.

Великая депрессия началась в 1929 году с биржевого краха в США и продолжалась до 1939-го. Ее первой причиной считается кризис перепроизводства многих товаров. Рынок не смог потребить столь большой объем, что привело к обвалу. Второй причиной называют многочисленные финансовые спекуляции – акции выпускали все кому не лень, что привело к надуванию финансового пузыря и последующему обвалу их стоимости. Мировой кризис отбросил промышленность на 30 лет назад, привел к массовой безработице и бедности, а также резкому снижению рождаемости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова предсказала, какие меры примут США после краха двух банков. По ее мнению, решения Вашингтона вызовут еще больше проблем.