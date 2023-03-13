Вершинин: РФ не возражает против продления «зерновой сделки», но при одном условии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 398

Вершинин заявил о согласии РФ на второй тур Черноморской зерновой инициативы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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В МИД РФ сообщили об итогах переговоров с представителями ООН о соглашении, срок которого истекает 18 марта.

Россия не возражает против продления Черноморской зерновой инициативы по истечении срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с представителями ООН.

«С учетом истечения второго срока Черноморской зерновой инициативы мы подчеркнули, что российская сторона не возражает против ее продления на очередной срок. Но этот срок будет 60 дней, а не 120, как это было ранее», — подчеркнул дипломат в комментарии «Известиям».

Вершинин отметил, что до сих пор та часть «зерновой сделки», которая касается вывоза украинского продовольствия, работает хорошо и приносит немалую коммерческую прибыль Киеву. Однако вторая часть договора, которая касается российского сельхозэкспорта и удобрений, не приносит конкретных результатов.

«Мы исходим из того, чтобы был достигнут конкретный ощутимый прогресс не на словах, а на деле в том, что касается российского сельхозэкспорта и экспорта удобрений на мировой рынок», — заявил замглавы МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ прокомментировали заявления Киева о продлении «зерновой сделки».

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