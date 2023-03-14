Сергей Полунин вышел на сцену с SHAMAN и станцевал под песню «Встанем»

В московском «Крокус-Сити Холле» состоялся 100-й, юбилейный сольный концерт певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Свободных мест не было, в семитысячном зале был полный аншлаг. Сюрпризом сегодняшнего музыкального шоу стало совместное выступление исполнителя с прославленным российским артистом балета Сергеем Полуниным.

Ярослава Дронова приехали поддержать бабушка, дедушка и мама. Кроме того, вместе с отцом Юрием Дроновым он исполнил новую песню «Моя Россия». Полунин вышел на сцену в образе русского солдата, когда зазвучала композиция «Встанем». Как признался танцовщик, для него название шоу «Я русский» имеет особое значение. Он лично столкнулся с требованиями западных агентов осудить родину ради карьеры, но сделал иной выбор.

Возможность станцевать под песню SHAMAN «Встанем» стала для Полунина первым стимулом для возвращения на сцену. За несколько месяцев до этого он порвал ахиллово сухожилие, получил серьезную травму, из-за которой всерьез сомневался, удастся ли снова танцевать, как прежде. Получив предложение о сотрудничестве, он поставил перед собой цель и восстановился за 4,5 месяца.

«Сейчас идет война не на жизнь, а на смерть, и это нельзя забывать, как раз за русское за русских людей или за русское существование, культуру, традиции и вообще всего русского. Я люблю эту песню „Встанем“, потому что она стала частью меня. Про важность песни: очень мало кто вообще написал, в то время какую-то поддерживающую именно страну, народ песню», — сказал танцовщик.

По мнению Полунина, Ярослав Дронов написал песню, которая поддержала многих в сложный момент начала спецоперации. А песня «Встанем» стала, как отметил артист, неким стержнем, за который можно было ухватиться в тяжелый момент, остановиться и осмыслить ситуацию. За это Сергей Полунин и многие россияне, а также жители Донбасса благодарят исполнителя и сегодня.

Эксклюзивные кадры с концертов SHAMAN в двух столицах, интервью с его бабушкой и дедушкой, а также Сергеем Полуниным и многое другое смотрите в материале ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланы Шевченко в ближайшие дни.

Ранее, писал 5-tv.ru, отец Ярослава Дронова рассказал о своем самом большом страхе за сына.