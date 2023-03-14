Неромантичные виды: Париж утопает в мусоре и отходах
Более пяти тысяч тонн отходов скопилось на улицах Парижа из-за забастовки мусорщиков
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aurelien Morissard; 5-tv.ru
В городе бастуют коммунальные службы. Протестующие блокируют автотрассы.
Виды на Эйфелеву башню уже не те. Улицы Парижа утопают в мусоре и отходах — бастуют коммунальные службы, недовольные пенсионной реформой.
Макрон проявляет характер и не идет на поводу у профсоюзов, в итоге на парижских бульварах сейчас пахнет отнюдь не изысканным парфюмом. Скандальный закон накануне одобрил Сенат.
В ответ этой ночью сотни демонстрантов заблокировали трассу в окрестностях Бордо — они жгли покрышки и раздавали листовки водителям.
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