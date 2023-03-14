Неромантичные виды: Париж утопает в мусоре и отходах

В городе бастуют коммунальные службы. Протестующие блокируют автотрассы.

Виды на Эйфелеву башню уже не те. Улицы Парижа утопают в мусоре и отходах — бастуют коммунальные службы, недовольные пенсионной реформой.

Макрон проявляет характер и не идет на поводу у профсоюзов, в итоге на парижских бульварах сейчас пахнет отнюдь не изысканным парфюмом. Скандальный закон накануне одобрил Сенат.

В ответ этой ночью сотни демонстрантов заблокировали трассу в окрестностях Бордо — они жгли покрышки и раздавали листовки водителям.