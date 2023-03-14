Стоматолог рассказал о последствиях травм, которые люди наносят себе зубочистками

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 17

Стоматолог Лосев: Использование зубочистки может привести к травме и инфекции

Стоматолог рассказал о последствиях травм, которые люди наносят себе зубочистками

Фото: www.globallookpress.com / m3.

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Эксперт предупредил, что чрезмерное усердие в очищении полости рта этим средством в худшем случае может привести к потере зубов.

Неправильное использование зубочистки может в конечном итоге привести к потере зубов. Такое предупреждение в интервью изданию Газета.ру озвучил главный врач стоматологической клиники Владимир Лосев. Доктор отметил, что многие люди попросту не знают, что это средство — одноразовое. И нанося себе травму во время очищения полости рта от кусочков пищи, они провоцируют последующее распространение инфекции.

Лосев рассказал, что в его практике нередко встречались пациенты, которые после первого применения оставляют на столе зубочистки и зубные нити, чтобы потом использовать их снова. Такая экономия крайне опасна. Также деревянные приспособления порой оставляют занозы в деснах, что становится причиной серьезных проблем. Лучше, советует доктор, купить специальный ополаскиватель, а не рисковать с зубочистками.

«Люди подолгу применяют этот продукт, и под воздействием слюны он становится мягким или расщепляется. Заноза может стать причиной гнойного воспаления в десне», — рассказал Лосев.

Как отметил Лосев, если пища часто застревает между зубами в связи с анатомическими особенностями, и приходится регулярно пользоваться зубочисткой или нитью, стоит обратиться к врачу. Возможно, стоматолог выявит развитие пародонтита. Это заболевание без терапии приводит к потере зубов.

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