Облик и финальные наземные испытания беспилотника ТрАМП показали на видео

Внешне аппарат похож на самолет, выполненный по классической аэродинамической схеме. Его главная особенность — вместительный грузовой отсек.

Транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) проходит завершающий этап наземных испытаний. Видео с рулением и обликом первого опытного образца опубликовало РИА Новости.

Во время испытаний специалисты выполнили руление, проверку и отладку систем и механизмов управления, а также серию пробежек без отрыва от полосы. Первый полет беспилотника должен состояться в апреле.

Внешне беспилотник ТрАМП похож на самолет, построенный по классической аэродинамической схеме. Прямое крыло расположено над кабиной. Завершает конструкцию двухкилевое V-образное хвостовое оперение.

О создании беспилотника агентство сообщило в феврале со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Отмечалось, что ТрАМП способен перебросить до 250 килограммов груза на расстояние свыше 600 километров.

Главной особенностью аппарата считается вместительный грузовой отсек — объемом 2650 литров. Он позволяет загружать на борт габаритный груз и сбрасывать его с парашютом без посадки машины. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 км/ч. Максимальная высота полета — три километра.

Использовать ТрАМП предлагается не только в военных, но и в гражданских целях: для распыления удобрений или наблюдения за местностью с помощью радиолокационного, оптического, картографического и другого оборудования.

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