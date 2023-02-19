В России модернизируют малый тактический боевой дрон для нужд СВО
В стране продолжается непрерывная работа над оборонной составляющей государства.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev
Россия модернизирует малый тактический разведывательный дрон (МТ БПЛА) для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.
«Сейчас ведутся работы с увеличением емкости и стабильности аккумуляторных батарей, дальностью и качеством сигнала, подсветки объектов на больших расстояниях для увеличения точности наводки артиллерийских расчетов, тестирование на бесперебойную работу со всеми типами средств радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении фирмы-производителя.
Уточняется, что дрон планируется удешевить, а также перейти с зарубежных деталей. Также специалисты хотят изменить эргономику техники и ее корпус. Модернизация коснется и программной составляющей вооружения для улучшения работы в нестандартных ситуациях.
Два дня назад сообщалось о начале испытаний в РФ транспортного беспилотника ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Устройство осуществляет доставку и десантирование грузов массой до 250 килограммов на дальности более 600 километров.
Ранее 5-tv.ru писал о том, производство каких ракет нарастили в России.
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