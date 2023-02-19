В России модернизируют малый тактический боевой дрон для нужд СВО

Россия модернизирует малый тактический разведывательный дрон (МТ БПЛА) для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас ведутся работы с увеличением емкости и стабильности аккумуляторных батарей, дальностью и качеством сигнала, подсветки объектов на больших расстояниях для увеличения точности наводки артиллерийских расчетов, тестирование на бесперебойную работу со всеми типами средств радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении фирмы-производителя.

Уточняется, что дрон планируется удешевить, а также перейти с зарубежных деталей. Также специалисты хотят изменить эргономику техники и ее корпус. Модернизация коснется и программной составляющей вооружения для улучшения работы в нестандартных ситуациях.

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