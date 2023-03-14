Смертельный поворот: два грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Приморье
Два грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Приморье
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин ; 5-tv.ru
Слишком крутой спуск и непогода стали причинами смерти человека. Детали выясняются.
Смертельная авария в Приморье. Столкнулись два грузовика и легковушка. От удара одна многотонная машина скатилась в кювет. А кабина другой оказалась раздавлена — водитель погиб на месте.
Местные жители отмечают, что ДТП произошло на повороте, который давно пользуется дурной славой. Там слишком крутой спуск с горки, и при малейшем обледенении или превышении скорости машины вылетают на встречную полосу.
Читайте также
-3° 758 мм рт. ст.
86%
86%
75.46
-0.48 80.61
0.21
-0.48 80.61
0.21
Нашли ошибку?