Смертельный поворот: два грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Приморье

Слишком крутой спуск и непогода стали причинами смерти человека. Детали выясняются.

Смертельная авария в Приморье. Столкнулись два грузовика и легковушка. От удара одна многотонная машина скатилась в кювет. А кабина другой оказалась раздавлена — водитель погиб на месте.

Местные жители отмечают, что ДТП произошло на повороте, который давно пользуется дурной славой. Там слишком крутой спуск с горки, и при малейшем обледенении или превышении скорости машины вылетают на встречную полосу.