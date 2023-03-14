Смертельный поворот: два грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Приморье

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Два грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Приморье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин ; 5-tv.ru

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Слишком крутой спуск и непогода стали причинами смерти человека. Детали выясняются.

Смертельная авария в Приморье. Столкнулись два грузовика и легковушка. От удара одна многотонная машина скатилась в кювет. А кабина другой оказалась раздавлена — водитель погиб на месте.

Местные жители отмечают, что ДТП произошло на повороте, который давно пользуется дурной славой. Там слишком крутой спуск с горки, и при малейшем обледенении или превышении скорости машины вылетают на встречную полосу. 

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