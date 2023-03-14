Попытка продажи ножа обернулась уголовной статьей для жителя Петербурга

Крупными неприятностями закончилась для жителя Петербурга попытка продать в интернете найденный в детстве нож. На объявление обратили внимание бдительные оперативники. Оказалось, что предмет имеет все признаки холодного оружия, незаконный сбыт которого подпадает под уголовную статью. Какое наказание избрал суд и как отличить боевой клинок от бытового ножа, узнал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Через сайт объявлений Константин (имя изменено. — Прим. ред.) пытался продать, как он считал, обычный нож.

«Нож я маленький нашел. В детстве еще, когда был с дядей на рыбалке. Потом этот нож у дяди валялся. Потом я вырос, дяди уже не стало. Решил его продать», — рассказал петербуржец.

Что именно мужчина выставил в своем профиле, ему объяснили правоохранители, после контрольной закупки холодного оружия. Суд в итоге поверил горе-продавцу, он отделался исправительными работами, хотя по этой статье можно было получить и реальный срок. При этом эксперты, разбираясь в ситуации, сочли бы вполне вероятным и оправдательный приговор.

«На месте продавца я бы сделал свою независимую экспертизу, потому что, скорее всего, она будет точно отличаться.

Потому что идеально точных критериев нет — чуть измени угол заточки и холодное оружие превратится хозяйственно-бытовой предмет. Что бывает за незаконный оборот первого, как раз и узнал житель Петербурга, будь у него второе — отделался бы только проверкой», — прокомментировал ситуацию председатель общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.

Отличить холодное оружие от хозяйственно-бытового предмета на глаз подчас невозможно, поэтому эксперты советуют всегда носить с собой документы. Либо подтверждающие право ношения оружия — вы военный, полицейский или охотник. Либо сертификат производителя, желательно с рисунком, где будет указано, что холодным оружием этот нож не является.

Ношение холодного оружия в России разрешено только людям с лицензией на огнестрельное после соответствующих проверок и комиссий. Главное — различать, что можно брать с собой без документов, а что нельзя.

Проект-менеджер оружейного магазина Алексей Дегтярев пояснил, как отличить холодное оружие от бытового предмета.

«Как видите, у него очень серьезный упор, у него достаточно большая толщина, у него признак, по которому он не является холодным оружием — это то, что кончик задран наверх относительно линии обуха», — пояснил эксперт.

И это только одна из уловок производителей, чтобы не подпасть под закон об оружии. Часто уменьшают или вовсе убирают с ножа упор для указательного пальца, не делают на клинке специальной канавки — таких признаков больше десятка.

«Это и марка стали и степень заточки и угол острия ножа, он должен быть не меньше 30 градусов. Основные очень просто измерить — смотрите, чтобы лезвие было не более девяти сантиметров и отсутствие упора», — посоветовал подполковник запаса, член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Эксперты уверены, что ситуация, в которую попал петербуржец, — редкость. Сейчас становятся популярными ножи из сверхпрочного пластика, которые по своим свойствам не уступают стальным, а в законе для таких приспособлений нет ни слова. Возможно, это станет поводом для уточнения трактовок закона.