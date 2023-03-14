Три старшеклассницы пропали при неизвестных обстоятельствах в Красноярске

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 47

Уже сутки девочки не выходят на связь с родными и близкими.

Три старшеклассницы пропали при неизвестных обстоятельствах в Красноярске

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Три девочки подросткового возраста исчезли при загадочных обстоятельствах в Красноярском крае. На связь с родными и близкими они перестали выходить в понедельник, 13 марта.

Сейчас на поиски пропавших брошены усилия местных волонтеров, именно они кинули клич в социальной сети ВКонтакте «Поиск пропавших детей — Красноярск».

По версии добровольцев, девочки ушли из дома примерно в 09:00 прошлого дня. Предполагается, что из Красноярска они могли отправиться в другие города Сибири — Кемерово или Новосибирск, это от 400 до 600 километров.

Пока не уточняется, на какой транспорт сели школьницы и какой маршрут выбрали. Известно, что самой старшей из них 17 лет и по 15 — младшим. Откликнувшиеся на поиски волонтеры призывают всех жителей, которые видели девочек, сообщать любые данные в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности раскрытого дела о пропаже девушки 10-летней давности.

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