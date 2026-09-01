Школьное ЧП в Канске: после нападения возбуждено уголовное дело

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Следователи начали проверку обстоятельств произошедшего в одном из учебных заведений города.

Нападение на школу в Красноярском крае детали что известно

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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После ЧП в Красноярском крае возбуждено уголовное дело

После инцидента в школе Канска Красноярского края было возбуждено уголовное дело. Решение приняли сотрудники Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«По факту происшествия в одной из школ города Канска следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все детали произошедшего и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно о нападении ученицы на учительницу в одной из школ Канска Красноярского края перед праздничной линейкой в честь 1 сентября. По данным источника 5-tv.ru, в результате происшествия пострадали семь человек — двое взрослых и пятеро детей.

Всех пострадавших доставили в травмпункт, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

По предварительной информации, семиклассница распылила в помещении перцовый баллончик, после чего попыталась атаковать педагога с ножом. От более серьезных последствий учительницу спасла мать одного из школьников — она вмешалась и смогла вытолкнуть девочку из класса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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