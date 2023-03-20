Денис Клявер: мама ругает меня за все

Певец Денис Клявер раскрыл подробности взаимоотношений со своей мамой Ириной. По признанию артиста, она может поругать его за все. Об этом музыкант рассказал на презентации обновления музыкального портала TopHit.

«Она в принципе меня может поругать, и это круто. Я говорю: «Мам, ругай меня», — поделился певец.

Музыкант рассказал, что мама может осудить его не только в решении бытовых вопросов, но и профессиональных. Ирине может не понравиться звучание певца на сцене, внешний вид, поведение, но это происходит не так часто.

«В принципе ей все нравится, как я делаю, потому что я учитываю мамины вкусы», — смеется музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал, что Денис Клявер и Стас Костюшкин объявили о возрождении группы «Чай вдвоем».