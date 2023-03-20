Денис Клявер: мама ругает меня за все

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 80

Ирина Клявер, по словам артиста, может легко не согласиться с его решением.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Певец Денис Клявер раскрыл подробности взаимоотношений со своей мамой Ириной. По признанию артиста, она может поругать его за все. Об этом музыкант рассказал на презентации обновления музыкального портала TopHit.

«Она в принципе меня может поругать, и это круто. Я говорю: «Мам, ругай меня», — поделился певец.

Музыкант рассказал, что мама может осудить его не только в решении бытовых вопросов, но и профессиональных. Ирине может не понравиться звучание певца на сцене, внешний вид, поведение, но это происходит не так часто.

«В принципе ей все нравится, как я делаю, потому что я учитываю мамины вкусы», — смеется музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал, что Денис Клявер и Стас Костюшкин объявили о возрождении группы «Чай вдвоем».

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