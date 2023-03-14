Песков заверил в отсутствии влияния банковского кризиса в США на Россию

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Рита Миронова
Рита Миронова 41

По словам представителя Кремля, страну в какой-то степени застраховали именно западные санкции.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Банковские проблемы в США никак не повлияют на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время традиционного брифинга. По его словам, в какой-то степени именно западные санкции застраховали РФ от подобных рисков.

«Нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от того кризиса, который разворачивается за океаном», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что российская банковская система имеет связи с международной, однако по большей части находится под «незаконными рестрикциями» (ограничение производства, продажи и экспорта товаров — Прим. ред.), введенными Западом.

Банкротство банков США привело к падению акций финансового сектора по всему миру. Сейчас приостановлены торги акциями более чем тридцати банков. За последние дни стало известно о крахе одних из самых огромных банков в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байден попытался успокоить американцев после краха банков.

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