Песков заверил в отсутствии влияния банковского кризиса в США на Россию

Банковские проблемы в США никак не повлияют на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время традиционного брифинга. По его словам, в какой-то степени именно западные санкции застраховали РФ от подобных рисков.

«Нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от того кризиса, который разворачивается за океаном», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что российская банковская система имеет связи с международной, однако по большей части находится под «незаконными рестрикциями» (ограничение производства, продажи и экспорта товаров — Прим. ред.), введенными Западом.

Банкротство банков США привело к падению акций финансового сектора по всему миру. Сейчас приостановлены торги акциями более чем тридцати банков. За последние дни стало известно о крахе одних из самых огромных банков в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байден попытался успокоить американцев после краха банков.