Жители французского города застали масштабные учения НАТО

Эфирная новость 93

Учения Североатлантического альянса под названием «Орион-23» развернулись прямо на улицах города.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Liponne; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Жители небольшого французского городка Каор недалеко от Тулузы неожиданно для себя стали свидетелями военных маневров, которые развернулись прямо на улицах.

Выяснилось, что это один из сценариев масштабных учений НАТО под названием «Орион-23». По легенде, военнослужащие должны были подавить ополченцев, которые дестабилизировали ситуацию в условной стране. В маневрах принимают участие 20 тысяч человек.

Как сообщили во французском Минобороны, сражения идут не только на суше, на море и в воздухе, но также в космосе и киберпространстве.

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
75.46
-0.48 80.61
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на 14 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
Лавров: нацизм охватывает большинство европейских стран
16:23
Дело не в сигаретах? Врач перечислила неочевидные причины хриплого голоса
16:10
Россия обнародовала в Совбезе ООН переписку по «Северным потокам»
16:09
Суд признал законным приговор владелице клуба, где погибла дочь Конкина
16:02
«Предложили отменить концерт»: кто и зачем отправил Розенбаума на операцию
15:53
Жители французского города застали масштабные учения НАТО

Сейчас читают

Подлодку-призрак с тоннами наркотиков и мертвыми людьми перехватили у Колумбии
«Два в одном сделают»: что ждет Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2024 году
Официальное название Украины — Дикое Поле или Бывшая УССР
«Я едва по сцене передвигаюсь»: Михаил Боярский готов завершить карьеру

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео