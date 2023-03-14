Суд признал законным приговор владелице клуба, где погибла дочь Конкина

Мосгорсуд признал законным приговор Анне Андриановой — владелице фитнес-клуба, в котором в 2020 году утонула дочь актера Владимира Конкина София. Рассмотрение апелляции состоялось сегодня, 14 марта.

Приговор Андриановой вынесли в сентябре 2022 года. Хозяйку спортклуба признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначили наказание в виде принудительных работ на срок два года. Также суд взыскал с Андриановой в пользу отца погибшей 1,5 миллиона рублей.

В свою очередь сторона обвинения настаивала на пяти годах колонии для владелицы фитнес-клуба, штрафе в размере 300 тысяч рублей и выплате Владимиру Конкину 11 миллионов рублей. Соответствующий иск артист подал к Андриановой в январе прошлого года, мотивируя это тем, что его внучка Алиса осталась сиротой, и деньги пойдут на ее содержание.

София Конкина погибла 22 сентября 2020 года. Девушка утонула, плавая в бассейне фитнес-клуба на Красной Пресне. Персонал заведения обнаружил Конкину без сознания, а вызванные медики не успели спасти ее — вода попала в дыхательные пути, и женщина скончалась от асфиксии. У Конкиной осталась 11-летняя дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказал детали громкого и запутанного дела утонувшей в бассейне спорткомплекса Софии Конкиной.

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