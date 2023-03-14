Дело не в сигаретах? Врач перечислила неочевидные причины хриплого голоса

|
Рита Миронова
Рита Миронова 60

Терапевт Коваленко назвала рак и венерические заболевания неочевидными причинами охриплости голоса

Дело не в сигаретах? Врач перечислила неочевидные причины хриплого голоса

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Читайте нас в: Дзен Новости

Если человек уже давно охрип, а попытки исправить это безуспешны, возможно, у него серьезные проблемы со здоровьем.

Охрипший голос может быть симптомом рака или венерического заболевания. Как объяснила терапевт Юлия Коваленко, не всегда человек может охрипнуть из-за вируса или бактерий, но мало кто догадывается, о каких серьезных проблемах со здоровьем может говорить этот признак.

Например, отметила врач, голос может быть хриплым из-за проблем с ЖКТ, а также неврологических, эндокринологических и даже венерических заболеваний.

Если голос охрип давно, а попытки исправить это безуспешны, возможно, в гортани появились папилломы или опухоли. Либо, отметила Коваленко, это могло произойти из-за заболеваний эндокринной системы или регулярного заброса в глотку желчи. Голос может охрипнуть также из-за гонореи или хламидиоза, передающихся половым путем.

«Эти инфекционные агенты попадают с пораженной области половых органов на слизистую ротоглотки во время орально-генитального контакта», — цитирует Газета.ру терапевта.

Самая опасная причина — попадание в горло инородного тела. В таком случае возникает также кашель. Кроме того, часто охриплый голос может быть симптомом или последствием инсульта, а также признаком повреждения шеи.

«Иногда реагирует сиплостью организм и при аллергической реакции. Это так называемый отек Квинке, при котором отекает лицо, затрудняется и „свистит“ дыхание», — поделилась Юлия Коваленко.

Не стоит забывать и о вредных привычках, которые могут сделать голос хриплым: это курение сигарет, в том числе электронных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой симптом говорит о последней степени рака легких.

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
75.46
-0.48 80.61
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на 14 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
Лавров: нацизм охватывает большинство европейских стран
16:23
Дело не в сигаретах? Врач перечислила неочевидные причины хриплого голоса
16:10
Россия обнародовала в Совбезе ООН переписку по «Северным потокам»
16:09
Суд признал законным приговор владелице клуба, где погибла дочь Конкина
16:02
«Предложили отменить концерт»: кто и зачем отправил Розенбаума на операцию
15:53
Жители французского города застали масштабные учения НАТО

Сейчас читают

Подлодку-призрак с тоннами наркотиков и мертвыми людьми перехватили у Колумбии
«Два в одном сделают»: что ждет Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2024 году
Официальное название Украины — Дикое Поле или Бывшая УССР
«Я едва по сцене передвигаюсь»: Михаил Боярский готов завершить карьеру

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео