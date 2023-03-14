Сумма выросла: сколько суд взыскал с Жанны Эппле по громкому делу

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30

Тверской суд Москвы взыскал 109 тысяч евро долга с телеведущей Жанны Эппле

Сумма выросла: сколько суд взыскал с Жанны Эппле по громкому делу

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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С кем воюет знаменитая телеведущая и почему не хочет отдавать долги?

Российская телеведущая Жанна Эппле обязана выплатить немаленькую сумму долга. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Тверской суд Москвы взыскал 109 тысяч евро долга с Эппле по договору займа, который она заключила из-за показа спектакля», — говорится в сообщении.

По решению судьи Марии Москаленко, знаменитость теперь должна, помимо долга, оплатить проценты по договору в размере шести тысяч евро, проценты за пользование средствами — более 700 евро и расходы по оплате госпошлины в размере 66 тысяч рублей.

Напомним, что истицей в данном деле является знакомая Эппле — Капитолина Полянская, которая еще в 2010 году одолжила артистке сумму в 204 евро. Деньги предназначались для раскрутки спектакля «Доктор Фрейд», в котором играла Эппле. Однако никакого ажиотажа не последовало, а деньги необходимо было возвращать.

Известно, что телеведущая исправно выплачивала долг до 2020 года, но вернула всего лишь 53 тысячи евро. Затем платежи резко прекратились, а обманутая Полянская предложила зафиксировать оставшийся долг у нотариуса. Эппле, вроде бы, пошла на такой шаг, но сначала захотела личной встречи, на которой бы присутствовал ее друг. Вскоре мужчина заявил, что расписка — устаревшая и все это уже не имеет никакой силы. Именно после этого, Полянская решила обратиться к адвокату и взыскать деньги у знаменитости уже через суд.

Сама Жанна Эппле также подала встречный иск в суд, однако ей было отказано.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на актрису Жанну Эппле подала в суд ее подруга.

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