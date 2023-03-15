Большая вода: в российских регионах начался весенний паводок

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В Оренбургской области паводковые воды уже затопили деревни

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Наиболее сложная обстановка в Саратовской и Самарской областях.

В Ульяновской области к активной работе приступили ледорубы правда — с ковшом экскаватора. Тяжелой техникой разбивают заторы, и льдины уходят по течению. Это спасает села от подтопления.

Ну, а в Липецкой области практически полностью под лед ушел автомобиль, на котором мужчина пытался форсировать реку. Несмотря на то, что участок был затоплен уже не первый день, водителя это не остановило. В итоге его пришлось вытаскивать из ледяной воды спасателям. К счастью, сам мужчина не пострадал, а вот поднять его машину будет не просто — течение сильное и льдины быстро движутся, утягивая за собой автомобиль.

Паводковые воды уже накрыли 16 регионов — это данные МЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Саратовской и Самарской областях. Мосты и дороги частично под водой. Спасатели вывозят всех, кто готов уехать, тем же кто остался — оказывают адресную помощь.

В Рязанской области также подтопило более десятка мостов. Уровень воды немного снизился за последние сутки, но ее все равно достаточно, чтобы передвигаться по улицам на лодке с мотором.

В Оренбургской области паводковые воды уже затопили деревни — промерзшая земля пока не может впитать влагу. В последний раз подобное было в 2011 году. Спасатели попросили местных жителей отключить газ и электричество и подготовиться к переезду в соседний поселок.

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