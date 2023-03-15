Царь горы: Макрон стал героем «фотожаб»

Во Франции провели масштабные учения Orion 23 по подавлению пророссийских ополченцев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Kneffel; 5-tv.ru

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Во Франции не прекращается забастовка рабочих.

Эммануэль Макрон сегодня стал царем мусорной горы: так особо креативные французы изобразили своего президента на фоне забастовок рабочих, в том числе и тех, которые убирают городские улицы.

Всего за пару дней Пятая республика превратилась в одну большую свалку. Не можешь справиться с проблемой — отвлеки от нее внимание. Видимо, так подумали чиновники и устроили странные и даже страшные военные учения на юго-западе страны. Сотни вооруженных людей устроили стрельбу, отдельные группы штурмовали целые дворы. Жителей даже никто не предупредил.

Выяснилось, что все это должно подготовить французских солдат к войне высокой интенсивности. Легенда впечатляет. В условном государстве на границе с Россией якобы подняли восстание ополченцы. Они хотят расшатать политическую ситуацию и совершить госпереворот. Задача солдат — зачистить города от повстанцев.

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