Новая трагедия: Lerchek похоронила близкого человека

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 45

У блогера Lerchek умерла бабушка Нина

Новая трагедия: Lerchek похоронила близкого человека

Фото: Instagram* / ler_chek

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Знаменитость сейчас во всем поддерживает свою маму, эта утрата стала серьезным ударом для нее.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Lerchek, переживает сейчас не самые лучшие времена. Сначала звезда оказалась в центре налогового скандала, а теперь похоронила очень близкого человека. Им оказалась бабушка фитнес-блогера — Нина.

Еще в конце 2022 года Валерия потеряла дедушку, а теперь у девушки не стало еще одного близкого родственника. Из-за чего именно бабушка скончалась, Чекалина не рассказала. Как сообщило издание StarHit.ru, 14 марта звезда была на похоронах.

Маме Lerchek сейчас очень тяжело, знаменитая дочь всеми силами ее поддерживает. В материале отмечается, что блогер опубликовала снимок с родительницей, они обе были облачены в черное. Судя по всему, кадр сделан во время похоронной церемонии. Сама Валерия не решалась рассказать поклонникам о случившемся, однако справиться с печалью и горем не удалось без поддержки подписчиков.

«Он (дедушка — Прим. ред.) каждый день читал своей Ниночке стихи, это история большой любви протяженностью в 64 года. Бабушка не смогла прожить без него и ушла к нему спустя несколько месяцев. Я вас люблю, мои самые драгоценные! Теперь вы снова вместе», — приводит ее слова издание.

В том числе звезда соцсетей отметила, что бабушка и дедушка создали для нее потрясающее детство. Они дарили ей чудесные объятья и кормили вкуснейшей клубникой. Любящие родственники во всем помогали маленькой Лере и старались научить самому лучшему.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры со стройплощадки с будущим особняком блогера Lerchek.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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