СК устанавливает обстоятельства гибели младенца в Сочи

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Отец погибшего ребенка — известный в узких кругах популяризатор сыроедения.

СК устанавливает обстоятельства гибели младенца в Сочи

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В Сочи следователи выясняют причины гибели младенца.

Удалось установить, что у ребенка ухудшилось здоровье из-за длительного отказа от пищи. После этого родители решили самостоятельно доставить его в больницу, но он скончался по дороге.

Также выяснилось, что отец малыша — известный блогер из Петербурга, который активно пропагандирует сыроедение и праноедение — это питание одной энергией солнца.

Ребенок появился на свет меньше месяца назад. Роды проходили в домашних условиях, без участия врачей.

Кроме того, родители не стали регистрировать младенца, как того требует закон.

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