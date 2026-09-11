Шестилетний мальчик погиб, упав с горки в торговом центре в городе Иваново

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 353 0

Игра закончилась трагедией.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Шестилетний мальчик погиб после падения с горки в развлекательном центре в Иванове. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении редакции 5-tv.ru.

По данным следствия, днем 10 сентября мальчик находился в парке аттракционов в одном из торговых центров города. Ребенок поднялся по фасаду одной из горок, после чего сорвался и упал с высоты. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

На видео заметно, как ребенок забирается на аттракцион. Рядом нет никого из взрослых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и проводят необходимые следственные действия.

Проверку также проводит прокуратура Ленинского района Иванова. Специалисты оценят соблюдение требований законодательства при оказании развлекательных услуг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижегородской области школьник умер во время урока физической культуры. Трагедия произошла в одной из школ Городца.

По словам министра образования и науки региона Михаила Пучкова, ребенку стало плохо во время разминки и легкого бега, после чего он потерял сознание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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