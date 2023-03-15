Сносу — нет! в Нарве отказались демонтировать советский памятник

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Власти Нарвы отказались демонтировать памятник погибшим в годы войны жителям

Фото, видео: 5-tv.ru

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Монумент был сооружен на средства, собранные жителями города.

В Нарве отказались сносить памятник погибшим в годы Второй мировой жителям окрестных деревень. Об этом заявил мэр города.

Большинство здесь говорит на русском языке, а монумент был сооружен на средства, собранные жителями города. А теперь оказался в черном списке эстонских властей. В нем более трехсот объектов.

В том числе и памятник танку Т-34 на Нарве — легендарную боевую машину сняли с постамента и отправили в музей. Несмотря на протесты.

Тем временем подобные споры разгораются в Болгарии. В Софии хотят демонтировать памятник Советской Армии. На монумент неоднократно нападали вандалы — наш МИД требовал усилить охрану.

Вместо этого памятник решили перенести. Но идею раскритиковал президент Болгарии, заявив, что в стране сейчас есть более важные задачи.

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