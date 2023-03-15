Мария Захарова назвала лицемерной реакцию США и Европы на продление зерновой сделки

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Москва приняла решение продлить действие договора на 60 дней. Как на это решение отреагировали западные страны?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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В российском МИД назвали лицемерной реакцию американских и европейских дипломатов на решение Москвы продлить зерновую сделку с Киевом на 60 дней.

«Понимаем, что в западных столицах не было сомнений, что все и дальше пойдет по выгодному им сценарию, при котором российский сельхозэкспорт на деле блокировался, а вывоз зерна из Украины беспрепятственно продолжался, принося немалую прибыль режиму в Киеве, в том числе для оплаты текущих рекой на Украину поставок западных вооружений», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зерновая сделка, заключенная прошлым летом между Россией, Украиной, Турцией и ООН, продлена на 60 дней, хотя в Киеве настаивали на вдвое большем сроке и даже на бесконечной пролонгации. И ни там, ни в странах Запада не хотели учитывать российские интересы. А именно — увязку вывоза зерна с Украины с доступом на мировые рынки наших удобрений. На деле российский экспорт по-прежнему блокируется. И именно с этим перекосом связаны более короткие сроки сделки.

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