«Появится через полтора года»: кто станет любовью всей жизни для Сергея Соседова

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 4 001

Таролог Абравитова заявила, что будущая спутница Соседова не будет иметь отношения к телевидению

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Знаменитый телеведущий все еще в поиске настоящей взаимной любви. Какая женщина будет его спутницей?

Любовью всей жизни для телеведущего Сергея Соседова станет человек, не имеющий никакого отношения к телевидению. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразила таролог Марианна Абравитова. По словам эксперта, настоящие и искренние романтические отношения у Соседова начнутся именно с таким человеком.

«Человек, который появится в жизни соседова именно с настоящей взаимной любовью, к телевидению не будет иметь никакого отношения», — заявила таролог.

Так она прокомментировала недавнее фото Соседова в обнимку с молодой девушкой. Для публики это стало поводом думать, что у знаменитости появилась спутница. Однако Абравитова уверяет, что с девушкой на фото у Соседова исключительно приятельские отношения и никакой романтики. Настоящая любовь ждет телеведущего в ближайшие полтора года.

«Заранее можно предупредить тех, кто хочет воспользоваться такой фотографией и заявить о том, что Соседов имеет с этим человеком какие-то отношения, хочу разочаровать — это в принципе невозможно. Человек будет совершенно из иной сферы жизни», — отметила эксперт.

Сейчас 54-летний Соседов живет с мамой. Распространяющиеся слухи о своей личной жизни он никак не комментирует.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Соседов признался в ненависти к интернету.

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