ВМС России, Китая и Ирана проведут учения в Оманском заливе

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе c 15 по 19 марта

ВМС России, Китая и Ирана проведут учения в Оманском заливе

Фото: www.globallookpress.com / wikipedia.org/ U.S. Navy

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Военно-морские учения стран-участниц получили название «Пояс морской безопасности — 2023».

Военно-морские силы Китая, России, Ирана и других стран проведут совместные учения в акватории Оманского залива с 15 по 19 марта. Инициатива получила название «Пояс морской безопасности — 2023». Об этом сообщило Министерство обороны КНР.

В заявлении отмечается, что со стороны ВМС Народно-освободительной армии Китая в учениях будет задействован ракетный эсминец «Наньнин».

«В основном он будет принимать участие в отработке воздушных поисковых операций, спасения на море, выполнения морского парадного построения и выполнять другие задачи в рамках учений», — заявили в ведомстве.

Москва и Пекин уже не раз проводят совместные военно-морские учения. Так, в феврале Россия, Китай и ЮАР выбрали для маневров акваторию в Индийском океане, где приняло участие шесть китайских кораблей, два российских и одно африканское судно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители французского города застали масштабные учения НАТО.

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