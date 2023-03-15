Соседов ответил на слухи о романе с молодой коллегой: «Я могу всегда! В разных позах и с улыбкой!»

Телеведущий крепко обнял молодую девушку на фото, и в сети моментально начали приписывать им роман. Так ли это?

Телеведущий Сергей Соседов развеял подозрения о своем романе с молодой коллегой. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru журналист даже не сразу понял, о какой девушке идет речь.

«Фотографий огромное количество, и они выставляются постоянно на канале, который мои почитательницы ведут», — отметил Сергей.

Журналист признался, что иногда не запоминает даже имен девушек, которые работают с ним, так как они слишком часто меняются. Фотография с Верой Данилиди на шоу «За гранью» — всего лишь фотография, отметил ведущий, и таких фотографий с ним сотни, а то и тысячи.

«Я могу обнимать людей, я фотографируюсь в разных позах, в разных видах, всегда с улыбкой на таких фото, обнимаюсь», — сказал Соседов.

Из-за недостатка информации о личной жизни кумира поклонники начали строить догадки после всего одной фотографии. Сам Соседов никак не комментирует какие-либо слухи и усердно трудится, продолжая ходить в холостяках.

Ранее 5-tv.ru писал, кто станет любовью всей жизни для Сергея Соседова.