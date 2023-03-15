Какие виды аритмии смертельно опасны и что их провоцирует?

Желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков может привести к летальному исходу. Что еще не стоит игнорировать?

Аритмия — патология, при которой нарушается ритм, частота и последовательность сокращений сердца. Какие факторы провоцируют заболевание и какие виды аритмии считаются наиболее опасными, изданию Газета.ру рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина, кандидат медицинских наук Виталий Шабанов.

Причины развития аритмии

По словам специалиста, аритмии делятся на врожденные и приобретенные. Первые формируются внутриутробно и объясняются генетическими аномалиями. Однако чаще всего аритмию вызывают вредные привычки, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, а также перенесенные вирусные и хронические заболевания, в частности поражение эндокринной системы, легких и почек.

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«Они [негативные факторы] накапливаются и приводят к тому, что ресурс сердца в какой-то момент не выдерживает их воздействия, — возникает патология сердечного ритма», — объяснил аритмолог.

Шабанов подчеркнул, что на аритмии приходится до 15% заболеваний сердца. Причем возникать они могут спонтанно даже у здорового человека, хотя в этом случае, как правило, не несут угрозы жизни.

Так, причиной некоторых видов аритмий заключается в рубцовых изменениях сердечной мышцы после инфаркта миокарда и хирургических вмешательств.

«Когда происходит инфаркт части миокарда (гибель фрагмента сердечной мышцы), на этом месте образуется рубец. Он по структуре неоднородный — часть клеток отмирает, а часть — живая. На этом стыке „полуживая“ ткань может сама по себе генерировать патологические аритмии», — добавил специалист.

Какие виды аритмии смертельно опасны

Самыми опасными видами аритмии считаются желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков. Дело в том, что у человека четырехкамерное сердце, состоящее состоит из двух предсердий и двух желудочков. Именно от работы желудочков в значительной степени зависит кровообращение, поскольку при сокращении они выталкивают кровь для распространения по всему организму.

«И если возникает желудочковая тахикардия или самая фатальная из аритмий — фибрилляция желудочков, — это может в любой момент привести к остановке сердца и летальному исходу», — аргументировал медик.

Какие виды аритмии не представляют угрозу жизни

По словам аритмолога, ко всем видам аритмии следует относиться как к потенциально опасным, поскольку нарушение сердцебиения является дополнительной нагрузкой на орган.

«Если сердце уже бьется неправильно, это обязательно нуждается во внимании и как минимум в поиске причины. А дальше с этой причиной нужно по мере возможности обязательно бороться и ликвидировать, потому что любой неправильный ритм изнашивает сердце и рано или поздно повлечет за собой снижение его насосной функции», — добавил Шабанов.

Так, при синусовой тахиаритмии количество ударов сердца достигает 120 в минуту, что неприятно, но не мешает жить. Чтобы избавиться от приступов, достаточно выпить холодной воды или глубоко дышать.

«Есть также медикаментозное лечение, которое позволяет сохранять контроль над ситуацией. Однако если такая нежизнеопасная аритмия существенно снижает качество жизни пациента, изматывает его психологически, регулярно приводит к панике, ему может быть предложено более радикальное — хирургическое лечение», — подытожил Шабанов.

Тем не менее, в многие аритмии не представляют опасности для жизни. При желании их можно обнаружить самостоятельно, чтобы убедиться в необходимости оперативного вмешательства. Большую роль играет то, в какой части сердца находится очаг аритмии.

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