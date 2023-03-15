В Турции люди застряли в быстро заполнившемся водой подземном переходе

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 20

На месте происшествия работают водолазы. Предварительно известно, что спастись удалось только одному человеку.

В Турции люди застряли в быстро заполнившемся водой подземном переходе

Фото: Mustafa Kaya via / ТАСС; 5-tv.ru

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Люди застряли в подземном переходе в турецком городе Шанлыурфе, который быстро наполнился водой. Об этом сообщил канал TRT Haber.

Предварительно известно, что спастись удалось только одному человеку — он выплыл из перехода самостоятельно. Сколько всего людей находилось внутри — пока неизвестно. Сейчас на месте происшествия работают водолазы.

Провинция Шанлыурфа находится на юго-востоке Турции. В регионе идут сильные дожди, улицы городов залиты грязевыми потоками. Губернатор провинции Салих Айхан ранее сообщил, что в результате схода селевых потоков погибли пять человек. Еще девять числятся пропавшими без вести.

Власти просят людей не оставаться в домах и уехать на время в другой регион, в школах отменили занятия. Известно, что многие постройки подтопило. В том числе больницы и палаточные городки, развернутые после землетрясений в Турции.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с последствиями наводнения в Турции из-за сильных дождей.

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