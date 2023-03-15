Сильные дожди накрыли Турцию после серии землетрясений
Ливни затопили палаточный лагерь, где живут пострадавшие от недавних ЧП на юго-востоке страны.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya; 5-tv.ru
Не успели жители юго-востока Турции прийти в себя после землетрясения, которое назвали катастрофой века, как обрушилась новая беда. Палаточный лагерь, где сейчас живут пострадавшие, стремительно заливает.
Сильные дожди затопили несколько населенных пунктов. Люди, как могут, спасают временные жилища. Воду откачивают, между палатками роют каналы.
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