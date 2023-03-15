«Это была жизнь в любви»: Лиза Арзамасова сообщила о смерти любимого мужчины

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Рита Миронова
Рита Миронова 2 384

Лиза Арзамасова сообщила о смерти любимого мужчины

«Это была жизнь в любви»: Лиза Арзамасова сообщила о смерти любимого мужчины

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса поделилась печальной новостью, но личных переживаний раскрывать не стала.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова поделилась печальными новостями. Как пишет издание «Экспресс-Газета», на днях ушел из жизни ее родной человек и любимый мужчина — дедушка.

На своей странице в социальных сетях Арзамасова рассказала, что это произошло за два месяца до его дня рождения. Родственнику актрисы в мае исполнился бы 91 год.

«Не стало моего деда… Он ушел за два месяца до своего дня рождения. В мае ему исполнилось бы 91 год. Это была большая, гармоничная жизнь в любви и труде. Пусть там, на небесах, он всегда будет молод и здоров и знает, что о нем помнят», — написала Арзамасова в Telegram-канале.

Поклонники выразили соболезнования и написали слова поддержки актрисе в комментариях. Сейчас Арзамасова наслаждается материнством и может отвлечься от грустных мыслей с помощью ребенка. Он родился в 2021 году от фигуриста Ильи Авербуха, с которым ее разделяет 21 год разницы в возрасте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как старший сын Авербуха относится к его молодой жене Арзамасовой.

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«Это была жизнь в любви»: Лиза Арзамасова сообщила о смерти любимого мужчины

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