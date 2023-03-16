Звезда «Сладкой жизни» Ильяшенко: с Маякиным мы чуть не подрались

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 283

Актер нелестно высказался о профессиональном образовании исполнительницы роли Леры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru

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Лукерья Ильяшенко ударила Романа Маякина по голове. Причиной конфликта стало отсутствие профессионального образования у исполнительницы роли Леры из «Сладкой жизни». Об этом актриса рассказала на премьере фильма «Сергий против нечисти: Шабаш».

Артистка вспоминает, как Роман Маякин начал обсуждать с посторонними людьми ее актерское образование, точнее его отсутствие. Лукерье не понравились подобные разговоры, и она вступила с актером в перепалку, которая чуть не переросла в драку.

«Он меня толкает в спину, а я разворачиваюсь и со всей дури как дам ему по голове», — с улыбкой вспоминает исполнительница роли Леры.

Потасовка закончилась тем, что темпераментных артистов разняли.

Тандем Лукерьи Ильяшенко и Романа Маякина запомнился телезрителям после их совместной работы в сериале «Сладкая жизнь», где Маякин сыграл женатого бизнесмена Вадима, а Ильяшенко — его любовницу Леру. Сладкая парочка воссоединилась и вновь появилась вместе в фильме «Сергий против нечисти: Шабаш», премьера которого прошла 14 марта 2023 года в киноконцертном зале «Октябрь» в Москве. В этот раз Маякину досталась роль бывшего священника, охотящегося за нечистой силой, а Ильяшенко сыграла следователя. Герои вместе вступают в схватку с силами зла: Змеем Горынычем, шайкой домовых и даже самим Вием.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце приписали звезде сериала «Сладкая жизнь» Лукерье Ильяшенко роль разлучницы.

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