В Китае умер врач, разоблачивший попытку Пекина скрыть масштабы вспышки SARS

В Китае умер военный хирург Цзян Яньюн, который разоблачил попытку Пекина скрыть масштабы вспышки атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Врач скончался на 92-м году жизни еще 11 марта, но известно об этом стало только сейчас. Причиной смерти называют пневмонию и другие проблемы со здоровьем. Члены семьи не стали раскрывать подробности. Мужчину похоронили сегодня утром.

Цзян Яньюн заявил в 2003 году, что фактическое число случаев атипичной пневмонии в Пекине в несколько раз превышает официальные цифры. После его комментариев иностранным СМИ руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) направило инспекторов в китайские больницы.

В итоге подтвердились заявления Цзян Яньюна о том, что в ряде медучреждений скрывали пациентов с SARS. ВОЗ обвинила власти Китая в занижении числа заболевших и масштабов эпидемии. Министра здравоохранения КНР и мэра Пекина отстранили от должности.

Доктора Цзяна не стали наказывать за распространение неприятных для официальных лиц сведений. Власти похвалили врача за смелость и ввели строгие меры, которые замедлили распространение вируса.

Всего атипичную пневмонию выявили более чем у восьми тысяч человек по всему миру. Около 800 из них умерли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии умер лауреат Нобелевской премии Кэндзабуро Оэ.